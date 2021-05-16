/631223/محمد-صلاح-يسجل-هدف-ليفربول-الأول-في-شباك-ويست-بروميتش-فيديو
سجل محمد صلاح الهدف الأول لفريقه في مرم وست بروميتش في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الممتاز ، ليرفع الفرعون المصري رصيده من الأهداف للهدف 22 في سباق هدافي البريميرليج.
وشهدت تشكيلة ليفربول المقرر خوضها لقاء ويست بروميتش تواجد محمد صلاح على رأس التشكيل الرسمي في المباراة التي تقام في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب ذا هاوثورنز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.
من الشوته عرفت ان محمد صلاح صعيدي pic.twitter.com/ZoI6S1b67e
من الشوته عرفت ان محمد صلاح صعيدي pic.twitter.com/ZoI6S1b67e— كاڤالي (@oyyo0) May 16, 2021
تشكيل ليفربول أمام وست بروميتش
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، ويليامز، روبرتسون.
خط الوسط: فابينيو، تياجو، جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست بروميتش
ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة بين سبورتس، على beIN Sports 2 HD Premium
كما ستتم إذاعة اللقاء على:
Canal + Sport 2 Polska
Sky Sports Main Event UK
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