/631224/جرائم-حرب-نواب-البرلمان-يتحدثون-لـ-تحيا-مصرعن-الاعتداءات-الإسرائيلية-ضد-الفلسطينيين

تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب، لموقع دوت الخليج، عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المواطنين فى قطاع غزة والقدس، مستنكرين هذا العدوان السافر على الأراضي المحتلة.

وشجب نواب البرلمان العدوان الاسرائيلي الصارخ على الفلسطينين، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا والمصابين، فضلا عن آثار الخراب الذي شهدته الأراضي الفلسطينية جراء القصف العشوائي للقدس، بعد محاولات ترحيل اهالي حي الشيخ جراح لبدء مرحلة جديدة من التوطين اليهودي فى القدس المحتلة ،مطالبين بتدخل سريع من المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات في حق الشعب الفلسطيني.

مجدي ملك: مصر حاضنة العروبة

قال النائب مجدى ملك، فى تصريح خاص لـ دوت الخليج، إن مصر حاضنة العروبة والركيزة الأساسية والداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن قرار فتح معبر رفح والتصريحات المصرية جاءت متسقة مع مكانة مصر الكبيرة.

كما ثمن عضو مجلس النواب، مجدي ملك، قيام مصر بفتح معابرها للأخوة الفلسطينيين المصابين للعلاج في مصر، بعد الهجوم الغاشم من إسرائيل، بالإضافة إلى إرسالها وفدا وسحبه عندما لم تجد رداً يوقف هذا الهجوم ومن ثم تصعيد لهجة خطابها تجاه إسرائيل وسياساتها القمعية وانتهاكات كل الحقوق الإنسانية.

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نشوى الشريف: فلسطين قضية العرب

وأضافت النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن مصر كالعادة تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب ونتبني مواقف واضحه تجاه القضية الفلسطينية، وآخرها موقف الخارجية المصرية والتي أكدت فيها مصر علي أن الفلسطينيين يخوضوا معركة وجود دفاعا عن مقدساتهم وبيوتهم بجانب استفزاز مشاعر العرب والمسلمين.

وأشارت عضو مجلس النواب، نشوى الشريف، إلى أن تحركات مصر المباشرة مع السلطات الإسرائيلية بشأن ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنيب الشعوب ويلات هذه المعارك، وعدم التصعيد واللجوء للقوة العسكرية،فمصر دائما لها دور كبير وتعتبر ام العرب والموقف المصري قوي ومعروف بالنسبة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.

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أحمد على: مصر داعمة للقضية الفلسطينية فى كل الاوقات

وأشار النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج،إلى أن الدولة المصرية مع الحل السلمي السياسي وحل الدولتين علي حدود ٦٧، مشيرا إلي أن مصر كانت ومازالت داعمة للقضية الفلسطينية، من خلال الدعم الداخلي بين الفصائل الفلسطينية وتعاونها وإقرار المصالحة للوصول إلى حلول تعود بالنفع على المواطنين.

ولفت عضو مجلس النواب، أحمد علي إلى أن التحركات التي تقوم بها مصر والجامعة العربية وجلستها الطارئة،فيما يخص العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين، بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وكذلك بيان الخارجية المصرية كان شديد الحزم ويؤكد علي أن القضية الفلسطينية أولي اهتمامات السياسة الخارجية المصرية، وخاصة بعد فتح معبر رفح لاستقبال الجرحي من العدوان وتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.

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ايات الحداد: ما تقوم به اسرائيل اعتداء صارخ على على حقوق الانسان

من جانبها قالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، أن قيام السلطات الاسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، يمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وانتهاك حرمة شهر رمضان المبارك وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية ضاربين قواعد القانون الدولي عرض الحائط التي تنص على تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم.

وأشارت أيات الحداد، عضو مجلس النواب، إلى أن المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية تُمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين مما ينتج عنه تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

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إحسان شوقي: مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

قالت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، أن مصر لها دور بارز في مناصرة الشعب الفلسطيني، وفي وضع القضية الفلسطينية علي رأس اولويتها، مشيرة إلي أن مصر واصلت دفاعها ومساندتها للقضية الفلسطينية، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014.

النائب طارق رضوان، علق أيضًا على الأمر، حيث أكد أن الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلى، على المصلين والنساء والشيوخ بالمسجد الأقصى، بأنها جرائم حرب وإرهاب منظم وفيه انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الانسان فى ممارسة شعائره الدينية التى كفلتها جميع الدساتير والقوانين الدولية.