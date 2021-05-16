/631225/خطأ-فادح-من-شريف-إكرامي-يتسبب-في-الهدف-الأول-لإنيمبا-النيجيري-فيديو

تسبب شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيرايمدز في خطأ فادح ساهم في تسجيل الفريق النيجيري الهدف الأول في مرمى النادي السماوي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

وحاول شريف إكرامي لاعب بيراميدز مراوغة لاعب إنيمبا النيجيري قبل أن يفشل الحارس في مرواغته ليسجل إنيمبا الهدف الأول في شباك النادي السماوي قبل أن يعدل رمضان صبحي النتيجة بتسجيل التعادل في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي. هدف #انيمبا ف مرمي #بيراميدز هتموت من الضحك علي #شريف_اخرامي😁😁😁😁😁😁 pic.twitter.com/lapddrIId6 — maher hanna (@maherhanna1979) May 16, 2021 تشكيل بيراميدز أمام إنيمبا النيجيري ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: شريف إكرامي الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي وسط الملعب: رمضان صبحي - إريك تراوري - عبد الله السعيد - نبيل عماد "دونجا" - محمد فاروق الهجوم: جون أنتوي بدلاء بيراميدز أمام إنيمبا البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد منصور - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إسلام عيسى- دييجو رولان - محمود صابر. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي. الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي أحمد أيمن منصور - علي جبر. الوسط: أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل. الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان.

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