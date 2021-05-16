صور - وكيل صحة الشرقية يكرم أسر شهداء كورونا من الجيش الأبيض

جدة - نرمين السيد - فى لفتة إنسانية، وتقديرًا من القيادة السياسية لدور شهداء "الجيش الأبيض" من الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحى، الذين وافتهم المنية بسبب تصديهم لفيروس كورونا المستجد، قدم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الهدايا العينية والمادية لأسر الشهداء من الأطقم الطبية بالمحافظة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.





جاء ذلك تقديرًا من الدولة لجهودهم، وتعبير رمزى لما قدموه من تضحيات مخلصة ومضنية، وتصدرهم الصفوف الأمامية لحماية المجتمع من هذا الوباء العالمي، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأكد مسعود بأن أبطال الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، يواصلون بذل قصارى جهدهم لمجابهة جائحة كورونا، وفى صدارة المواجهة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك فى ظل الدعم والمساندة التى تقدمها الدولة والحكومة لهم. وأوضح أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لا تنسى أبناءها وأبطالها، ومشيداً بجهود الدولة المبذولة، وما توليه من اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل حماية أبناء الوطن والأطقم الطبية بأنحاء الجمهورية، مقدماً الشكر والتقدير للرئيس السيسى ووزيرة الصحة، ومحافظ الشرقية على الدعم المستمر لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها من كل مكروه وسوء. ومن جانبهم، أعرب أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الشرقية، عن شكرهم وامتنانهم لما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من لفتة إنسانية بتكريم شهدائهم أبطال "الجيش الأبيض"، وتقدير دورهم وجهوهم خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، معتبرين هذا التكريم دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل كل فى موقعه فى ظل الفترات الصعبة التى تمر بها البلاد، مؤكدين بأن الرئيس السيسى "الأب الروحى" لأبناء الشعب المصرى، يثبت دائماً أنه مع أبنائه فى كل المواقع، وفى مختلف المناسبات والأعياد، يشعر بآلامهم وأفراحهم، ويشاركهم مشاعرهم، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها، وتحيا مصر.

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