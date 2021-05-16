رئاسة الجمهورية تعرض فيديو لوصول السيسى إلى فرنسا

جدة - نرمين السيد - ويشارك الرئيس السيسى، فى كلٍ من مؤتمر باريس، لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، واللذين سيعقدان يومى 17 و18 مايو الجارى على التوالى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصرى الحيوى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
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