عاجل.. السيسى يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى من قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى من قطاع غزة.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى من قطاع غزة. جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكره التلفزيون المصرى منذ قليل.

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