جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال المواطن الفلسطينى "بشكر إخوانا المصريين وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية أبو العرب وربنا يديه الصحة ويزيده قوة إن شاء الله.. هو اللى حاضن العرب ولولا السيسى العرب كلها كان اتفككت.. هى الدولة الوحيدة -إخوانا المصريين- اللى محافظين على الوطن العربى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. مواطن فلسطينى يوجه رسالة للرئيس السيسى بعد عبوره معبر رفح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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