فيديو.. فلسطينيون بعد فتح معبر رفح: السيسى أبو العرب وربنا يزيده قوة

جدة - نرمين السيد - وأعربت إحدى الفلسطينيات عن شكرها لمصر والقيادة السياسية لفتح معبر رفح والوقوف بجانبهم فى ظل الظروف التى تشهدها فلسطين، معلقة: "مصر على قد ما تقدر بتقدم مساعدة، وتم دخول عدد كبير بعد تدفق أعداد كبيرة على المعبر".
وتابعت: "الشعب المصرى دائما واقف جنبنا ومعانا، وإحنا أهل وأسرة واحدة، وربنا يبعد عننا الناس اللى بتسبب مشاكل بينا وبين الشعب المصرى، وبنشكر الشعب المصرى والسياسية المصرية اللى وقفت جنبا وشكرا جدا يا مصر".
فى حين قال أحد الفلسطينيين: "نشكر إخوانا المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبو العرب وربنا يديه الصحة ويزيده قوة وسيظل أبوالعرب لولا السيسى كان العرب كلهم اتفككوا، مصر اللى محافظة على الوطن العربى".
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