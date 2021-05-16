محافظ الشرقية: حل 96 % من شكاوى المواطنين

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب اليوم الأحد، أن مكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة نجح فى حل 96 % من الشكاوى التى وردت له خلال الفترة من سبتمبر 2018 وحتى مايو 2021.





وأوضح المحافظ أن المكتب استقبل 91 ألفا و440 شكوى من المواطنين خلال هذه الفترة ،وتم حل 88 ألفًا و156 منها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ومديريات الخدمات والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجارى فحص باقى الشكاوى للرد عليها.

وأشار المحافظ إلى أن الشكاوى التى استقبلها مكتب خدمة المواطنين تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وإزالة وطلبات توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضى واضعى اليد على أملاك الدولة، وتظلمات من بعض الموظفين وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية ومعاش تكافل وكرامة.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تجاه المترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى وعدم دخول أى مواطن لديوان عام المحافظة دون ارتداء الكمامة والمرور عبر بوابة التعقيم الإلكترونية فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم ،و شكواهم بحضور مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.