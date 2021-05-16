برلمانى : الموقف المصرى تجاه غزة مشرف ويدعو للفخر

وأضاف أمين فى بيان له، أن مصر من أولى الدول العربية التى أدانت العدوان الاسرائيلى فى قطاع غزة وهو ما ظهر فى تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى، فضلًا عن الهدنة التى اقترحتها القاهرة لوقف الانتهاكات والتسوية السياسية بين الطرفين حقنا للدماء، مشيرًا إلى أن الموقف المصرى لم يقتصر على التصريحات والمقترحات فقط بل واصلت مصر دعمها على أرض الواقع.
ونوه النائب إلى أن مصر قامت بفتح معبر رفح وجميع المستشفيات بسيناء للعمل بالطاقة القصوى لاستقبال المصابين والجرحى من الشعب الفلسطينى عن طريق سيارات الهلال الأحمر، فضلًا عن إرسال طاقم من الأطباء المصريين لإسعاف الجرحى إلى جانب إرسال العديد من المساعدات الطبية.
وشدد على أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية مهما مرت السنوات وتغيرت الظروف، حيث ستسعى القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مواصلة الدعم المقدم للشعب الفلسطينى الصامد والعمل على وقف إطلاق النار والقصف الجوى من الجانب الإسرائيلى فضلا عن وقف عمليات التهجير القسرى والانتهاكات المستمرة فى حق أهالى غزة.
وطالب أشرف أمين، المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك وإدانة ما يحدث فى غزة وساحات المسجد الأقصى من جرائم حرب وانتهاكات فى حق الشعب الفلسطينى، والعمل على تسوية الأزمة فى أسرع وقت لوقف نزيف الدماء.
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