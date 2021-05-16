غدا.. مصر للطيران تسير 62 رحلة جوية لنقل 5330 راكبًا 

تُسيِّر مصر للطيران غدًا الإثنين ١٧ مايو ٥٩ رحلة جوية بمعدل ٣٧ رحلة دولية و١٩ رحلة داخلية و٣ رحلات شحن جوي وذلك لنقل ٤٨٤٧ راكبا وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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