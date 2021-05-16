/631226/اتحاد-الكرة-يعاقب-الزمالك-بعد-أحداث-مباراة-إنبي-ويقرر-إيقاف-طولان-تفاصيل

قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبات مالية على نادي الزمالك بعد أحداث مباراة إنبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز .

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي الزمالك لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة 3 دقائق في الشوط الثاني خلال لقاء إنبي.

عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

كما تقرر توقيع عقوبة مالية على القلعة البيضاء تقدر بحوالي 50 ألف جنيه للسباب الجماعي من الحاضرين في ملعب المباراة خلال مباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

كما قررت اللجنة إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

وتقرر ايقاف أمير عزمي مجاهد مدرب البنك الاهلي ٤ مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكام خلال مباراة فريقه امام المقاولون العرب.

يذكر أن الزمالك حقق فوزا غاليا على إنبي بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، ليرفع الفريق الأبيض رصيده للنقطة 48 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز ، يليه النادي الأهلي في وصافة الترتيب بعد تعادل الفريقين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك :

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيرى

تشكيل انبي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: رامي صبري، وابراهيم القاضي، وكريم فؤاد.

خط الوسط: صلاح ريكو، وأحمد العجوز، ومصطفى دويدار، ومصطفى شلبي، ومصطفى شكشك.

خط الهجوم: جون أوبوكا، ودينو بيتر.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد، محمودجنش.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.