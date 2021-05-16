حارس ليفربول يسجل هدف الفوز القاتل في مرمى وست بروميتش «فيديو»

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حقق ليفربولفوزا هاما هاما على ويست بروميتش في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ذا هاوثورنس ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز الفريق اللندني من حظوظه بإقتناص أحد مراكز المربع الذهبي.

أحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه في مرم وست بروميتش في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الممتاز، ليحقق لاعب المنتخب المصري العديد من الأرقام بعد تسجيله هدف الريدز الأول، قبل أن يسجل أليسون بيكير هدف الريدز القاتل في مرمى ويست بروميتش.

هدف اليسون هدف الانتصار هدف الثلاث نقاط 😍 pic.twitter.com/qx5PABdW8p — دحمني | ليفربول ‏🦅 #19🏆 (@d7mni911) May 16, 2021

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 63 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ، خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 64 ، ليعزز الفريق بنسبة كبيرة فرصتة المشاركة في دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

واصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي محمد صلاح - 22 هدفا

هاري كين - 22 هدفا

برونو فيرنانديز - 18 هدفا

سون هيونج مين - 17 هدفا

دومينيك لوين - 16 هدفا

وشهدت تشكيلة ليفربول المقرر خوضها لقاء ويست بروميتش تواجد محمد صلاح على رأس التشكيل الرسمي في المباراة التي تقام في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب ذا هاوثورنز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست بروميتش

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، ويليامز، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

تشكيل وست بروميتش أمام ليفربول

حراسة المرمي: جونستون.

خط الدفاع: فورلونج، بارتلي، اجايي، تاوسند.

خط الوسط: غالاغير، يوكوسلو، ديانجانا.

خط الهجوم : بيريرا، فيليبس، روبسون كانو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست بروميتش

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة بين سبورتس، على beIN Sports 2 HD Premium

كما ستتم إذاعة اللقاء على:

Canal + Sport 2 Polska

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