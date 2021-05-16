/631229/تغييرات-جديدة-في-جدول-الدوري-الممتاز-بسبب-مباريات-الأهلي-تفاصيل

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، إجراء تعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز في ظل نسخة هذا الموسم ، وذلك على مواعيد بعض مباريات الجولات ٢٣ و٢٤ و٢٥ على النحو التالي:-

اتحاد الكرة يوقع عقوبات على لاعبي الزمالك وانبي

كما قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم توقيع عدة عقوبات على الأندية واللاعبين خلال الجولات الماضية على رأسها مباراة الزمالك وإنبي في المباراة التي أنتهت بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وجاءت العقوبات كالتالي:

إيقاف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي البترولي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

تغريم إسلام صلاح لاعب المصري وفتحي مبروك لاعب غزل المحلة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لما بدر منهما تجاه الخصم خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

تغريم علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان 10 آلاف جنيه، وإيقافه مباراة واحدة، وذلك بعد طرده للإعتراض خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة ٣ دقائق في الشوط الثاني خلال مباراته امام إنبي، و 50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

ايقاف أمير عزمي مجاهد مدرب البنك الاهلي ٤ مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكام خلال مباراة فريقه امام المقاولون العرب.