عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بالوقوف على احتياجات الأشقاء الفلسطينيين وتلبيتها

جدة - نرمين السيد - وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الاشقاء الفلسطينين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.



جدة - نرمين السيد - وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الاشقاء الفلسطينين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى من قطاع غزة.

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