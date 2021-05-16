فيديوجراف - جزر ومتاحف .. البحر الأحمر تستعد لاستقبال السياحة الروسية

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز الجزر والفنادق التى تستقبل السائحين:
"جزيرة مجاويش جنة فى البحر الأحمر، وجزيرة الجفتون لممارسة السنوركلنج والسباحة، ومدينة سى ورلد للسباحة مع الدلافين، ومتحف الغردقة يعرض 2000 قطعة أثرية أصلية، ومتحف الرمال يضم 42 تمثالًا من المنحوتات بالرمال".
كما شملت متحف الأكواريوم الذى يضم كائنات بحرية داخل صناديق زجاجية كبيرة، وجزيرة أبو منقار تضم طيور مُهاجرة مثل الشماط ومالك الحزين، ومينى ايجيبت بارك يضم آثار مصر بدءًا من أسوان للقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى فنادق صن رايس وكمبنسكى وإيبروتيل مكادى بيتش والبارون بالاس.
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