قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن صباح غدٍ الإثنين، يتم عقد قمة مصرية فرنسية في قصر الإليزيه، مضيفا أن القمة المصرية الفرنسية تبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة.
وأضاف، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن فرنسا شريك تنموى واستراتيجى لمصر، ومصر حرصت على المشاركة بجميع الفعاليات التى تساهم فى دعم السودان، والعلاقات المصرية السودانية تاريخية وممتدة، لافتا إلى أن الخبرة المصرية كبيرة بالشأن السوداني، لذلك حرص الجانب الفرنسي على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.
وأشار إلى أن مشاركة الرئيس تأتى تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، مضيفا أن الرئيس يستعرض الجهود المصرية الجارية لدعم السودان على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وتابع أن الرئيس سيلقى، خلال أعمال قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، الضوء على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، مضيفا أن برنامج الرئيس يتضمن عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسى ماكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسام راضى: قمة مصر وفرنسا تبحث القضايا المشتركة.. وباريس شريك تنمية استراتيجى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.