/631230/رغم-خطأ-شريف-إكرامي-الفادح-بيراميدز-يسحق-إنيمبا-النيجيري-برباعية-مقابل-هدف

حقق بيراميدز فوزا هاما على حساب إنيمبا النيجيري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، ليضع النادي السماوي قدما ونصف في نصف نهائي الكونفيدرالية بعد تحقيق الإنتصار الكبير على الفريق النيجيري.

وسجل رمضان صبحي هدف التعادل لصالح بيراميدز في شباك إنيمبا بعد أن تسبب شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيرايمدز بخطأ فادح في تسجيل الفريق النيجيري الهدف الأول في مرمى النادي السماوي، قبل أن يتقدم عبدالله السعيد لصالح الفريق بعد تمريرة من إبراهيم عادل مرر الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار فسدد الأخير تسديدة أرضية مرت على يسار الحارس داخل الشباك.

بيراميدز يسحق إنيمبا برباعية مقابل هدف

وضاعف إبراهيم عادل النتيجة لصالح بيراميدز بعد أن ارسل أحمد فتحي تمريرة عرضية من جهة اليمين ليقابلها لاعب الفريق السماوي بتسديدة مقصية خلفية مرت مباشرة لداخل الشباك .

وضاعف أبراهيم عادل تقدم بيراميدز في الدقيقة 66 بعد أن استغل رمضان صبحي خطأ من مدافعي النافس في تشتيت الكرة واستلمها داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الكرة للاعب وسط الفريق السماوي الخالي تماماً من الرقابة وسدد الأخير الكرة بسهولة في شباك إنيمبا النيجيري.

تشكيل بيراميدز أمام إنيمبا النيجيري

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي

وسط الملعب: رمضان صبحي - إريك تراوري - عبد الله السعيد - نبيل عماد "دونجا" - محمد فاروق

الهجوم: جون أنتوي

البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد منصور - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إسلام عيسى- دييجو رولان - محمود صابر.

قائمة بيراميدز لمواجهة إنيمبا النيجيري

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي أحمد أيمن منصور - علي جبر.

الوسط: أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان.