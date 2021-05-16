/631232/علاء-الغطريفى-القومية-العربية-فكرة-راسخة-فى-الوجدان-وتسرى-فى-النفوس

تحدث الكاتب الصحفى، علاء الغطريفى، عن التطورات الأخيرة الحاصلة بشأن القضية الفلسطينية والتداعيات الخطيرة التى استدعت إلى وجود صيغة عربية جامعة تؤكد على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية.

علاء الغطريفى: لحظات الإحياء قوية هادرة

وقال الكاتب الصحفى، علاء الغطريفى:" كلما ظن الناس أن القومية العربية فكرة انتهت، تأتيها لحظات الإحياء قوية هاردة كأنها لم تغب لحظة، رغم أن هناك أجيال لم تدركها ولم تعش لحظاتها".

علاء الغطريفى: القومية فكرة راسخة فى الوجدان

وتابع الكاتب الصحفى، علاء الغطريفى:" تلك مسألة تستحق التأمل فالفكرة تبدو راسخة في الوجدان وتسري في النفوس وتورث في الدم رغم تغير الظروف والواقع وخرائط المنطقة، وما يشي به مقتضى الواقع الحالي باستحالة حضورها".

ولا تزال القضية الفلسطينة هى محور النقاش العربى، لما تحمله من أهمية بالغة نظرًا للتطورات الحاصلة على الأرض والمتعلقة بحالات الشد والجذب بين الأطراف المتنازعة، حيث تعمل اسرائيل على توجيه عدوان سافر على المقدرات والثروات الفلسطينية، وأيضًا بناء المزيد من المستطونات وتهجير المواطنين فى قرية الشيخ جراح، وهو ما أثار غضب الكثير من المواطنين فى العالم العربى.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المظاهرات العربية قد خرجت فى عدد من الدول الغربية، وذلك ردًا على الاستفزازات الإسرائيلية والعدوان المتكرر الذى يقع داخل الأراضى الفلسطينية, ومنها قيام مواطنين فى ألمانيا بعمل وقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.