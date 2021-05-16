/631233/ترتيب-الدوري-الإسباني-بعد-فوز-ريال-مدريد-وخسارة-برشلونة

حقق ريال مدريد فوزا هاما على حساب أتليتك بلباو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخسر برشلونة من منافسه سليتا فيجو بهدفين مقابل هدف، سجل هدف الكتالون ليونيل ميسي.

وفاز أتليتكو مدريد في مفاجأة مدوية أمام أساوسونا بهدفين مقابل هدف بعد أن كان متأخرا للدقيقة 85 في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإسباني لكرة القدم ، ليمنح فريق العاصمة للملكي الإسباني صدارة ترتيب الدوري الإسباني ، وتشتعل المنافسة بين الثنائي في الجولة الأخيرة.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة للنقطة 81 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني متفوقا على أتليتكو مدريد بفارق المواجهات المباشرة حيث يحتل الأتليتكو الوصافة بنفس الرصيد من الأهداف بينما يأتي برشلونة بالمركز الثالث في جدول الترتيب بعد التعادل مع الفريق.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدرديد والأتليتيكي

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

يحتل أتليتكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة من اصل 37 مباراة خاضها الفريق.

يقع ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 81 من أصل 37 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 76 نقطة من أصل 37 مباراة خاضها الفريق.

يقع فريق إشبيلية في المركز الرابع برصيد 74 نقطة من أصل 37 مباراة خاضها الفريق.

نتائج مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب الكامب نو.

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: أروخو، بيكيه، لينجليه، ديست.

الوسط: ألبا، بوسكيتس، موريبا.

الهجوم: جريزمان، ميسي، ديمبلي.

تشكيل ريال مدريد أمام أتليتك بلباو

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، ميليتاو، ميجيل.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور، روديجو.

مقاعد بدلاء ريال مدريد

ويتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد لونين، مارسيلو، ماريانو، ألتويبي، هازارد، أسينسيو، بلانكو.