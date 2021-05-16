/631235/أيمن-أبو-العلا-يدعو-لتحرك-دولى-لإدانة-جرائم-اسرائيل-أمام-الأمم-المتحدة

دعا الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى تحرك جماعى من الدول العربية والإسلامية لإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والمطالبة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تمهيدًا لإحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية.

أيمن أبو العلا: جرائم الاحتلال تخالف نظام روما

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أيمن أبو العلا، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أنه بحسب القانون الدولي فإن الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية تخالف نظام روما، حيث تضمنت إعتداءات ضد مواطنين مدنيين عزل فى إطار هجوم واسع النطاق، كما شملت جرائم قتل عمد واعتداء على ممتلكات خاصة، وهذا تحديدًا ما أشارت إليه القوانين الدولية أثناء تعريف مفهوم الجرائم ضد الإنسانية.

أيمن أبو العلا يدعوا المجتمع المدني لعمل مشترك يوثق جرائم الاحتلال

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، منظمات المجتمع المدني لعمل مشترك يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلى أمام العالم، ويفضح استهدافهم للأطفال وفقًا لما تم فى أكثر من واقعة، وأيضا تعرضهم لوسائل الإعلام لإخفاء وطمس الحقيقة عن أعين العالم مدعين أن دفاع الفلسطيني عن نفسه أرهاب والانتهاكات الاسرائلية والقتل والترويع والتهجير القسري دفاع عن نفس.

وأنتقد "أبو العلا " موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه الاعتداءات الاسرائيلية، حيث لم يصدر عنها اى إدانة تجاه الاعتداءات البربرية الاسرائيلية وهو أمر يضعها فى حرج بالغ، نظرًا لأنها اعتادت التدخل فى الشؤون الداخلية لكثير من دول العالم بذريعة حقوق الإنسان، بينما لم نسمع منها حرف واحد تجاه الاعتداءات الاسرائيلية.