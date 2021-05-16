عاجل.. السيسى يلتقى رئيس شركة داسو الفرنسية المصنعة لطائرات الرافال

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذى لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، وذلك بمقر إقامته فى باريس.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة "داسو"، والذى يعكس مدى عمق التعاون الدفاعى بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصةً فى ضوء ما تمثله القطع العسكرية التى تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية. من جانبه؛ أعرب ترابييه عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مؤكداً حرص شركة "داسو" على تطوير تعاونها القائم مع مصر، باعتبارها إحدى أهم شركائها على مستوى العالم، خاصةً فى ظل أهمية دور مصر فى تدعيم أسس الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية، فضلاً عن دورها البارز فى إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

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