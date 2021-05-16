سفير مصر لدى فرنسا: هناك تطابق فى وجهات النظر بين القاهرة وباريس

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف تطابق وجهات النظر بين مصر وفرنسا، تجاه قضايا التنمية والتعافى الاقتصادى ودعم الاستقرار والأمن بالقارة الأفريقية، وعلى رأسها الأزمة الليبية.





وأشار يوسف فى تصريحات خاصة للقناة "الأولى" بالتلفزيون المصرى مساء اليوم الأحد، إلى أن قيادة البلدين تحرصان على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا الإقليمية، من بينها الإفريقية، وأن السنوات الماضية شهدت مزيدا من التقارب والاتفاق فى الرؤى فى مواقف مصر وفرنسا تجاه مختلف القضايا والأزمات المختلفة. وشدد على أن البلدين لديهما رؤية مشتركة تجاه الأزمة الليبية تركز على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار، وخروج القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات بما يحافظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها. ولفت يوسف إلى أن التعاون المصرى الفرنسى يركز أيضا على القارة الإفريقية، حيث تحرص البلدين على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإفريقية، من بينها قضية الساحل التى تشكل أهمية كبرى للبلدين.

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