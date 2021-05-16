الإسعاف تسخر إمكانياتها لنقل المصابين الفلسطينيين بتوجيهات من الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قررت هيئة الإسعاف المصرية تسخير كافة إمكانياتها لصالح نقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية.



جدة - نرمين السيد - قررت هيئة الإسعاف المصرية تسخير كافة إمكانياتها لصالح نقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه، فى وقت سابق بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة.

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