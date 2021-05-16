السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”داسو” المُصنعة لطائرات الرافال  



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، وذلك بمقر إقامة الرئيس في باريس.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة "داسو"، والذي يعكس مدى عمق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصةً في ضوء ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية.

من ناحيته، أعرب "ترابييه" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرص شركة "داسو" على تطوير تعاونها القائم مع مصر، باعتبارها إحدى أهم شركائها على مستوى العالم، خاصةً في ظل أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، فضلًا عن دورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

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