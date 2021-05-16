الخارجية تعزى سلطنة بروناى فى وفاة سفيرها بالقاهرة 

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لسلطنة بروناى فى وفاة السفير عبدالقهار بن حاج حسين، سفير سلطنة بروناى دار السلام بالقاهرة. وكتب حافظ -فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الأحد- "أعرب عن خالص تعازينا لسلطنة بروناى الصديقة فى وفاة السفير عبدالقهار بن حاج حسين، سفير سلطنة بروناى دار السلام بالقاهرة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته خالص الصبر والسلوان".

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