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الرئيس السيسى يوجه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بغزة لتلبية احتياجاتهم 

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الأحد، 16 مايو 2021 09:34 مـ

الأخبار الأحد، 16 مايو 2021 09:00 مـ بتوقيت القاهرة 2021-05-16 21:00:45
دوت الخليج
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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