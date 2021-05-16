بسام راضى: قمة مصر وفرنسا تبحث القضايا المشتركة..وباريس شريك تنمية استراتيجى

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن صباح غدٍ الإثنين، يتم عقد قمة مصرية فرنسية في قصر الإليزيه، مضيفا أن القمة المصرية الفرنسية تبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة.

وأضاف، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن فرنسا شريك تنموى واستراتيجى لمصر، ومصر حرصت على المشاركة بجميع الفعاليات التى تساهم فى دعم السودان، والعلاقات المصرية السودانية تاريخية وممتدة، لافتا إلى أن الخبرة المصرية كبيرة بالشأن السوداني، لذلك حرص الجانب الفرنسي على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس تأتى تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، مضيفا أن الرئيس يستعرض الجهود المصرية الجارية لدعم السودان على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وتابع أن الرئيس سيلقى، خلال أعمال قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، الضوء على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، مضيفا أن برنامج الرئيس يتضمن عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسى ماكرون.