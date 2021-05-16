الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالتعاون المثمر مع شركة داسو المصنعة للرافال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذى لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، وذلك بمقر إقامته فى باريس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة "داسو"، والذى يعكس مدى عمق التعاون الدفاعى بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصةً فى ضوء ما تمثله القطع العسكرية التى تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية.

من جانبه؛ أعرب "ترابييه" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرص شركة "داسو" على تطوير تعاونها القائم مع مصر، باعتبارها إحدى أهم شركائها على مستوى العالم، خاصةً فى ظل أهمية دور مصر فى تدعيم أسس الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الافريقية، فضلًا عن دورها البارز فى إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.