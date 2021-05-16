توجهت العديد من الحافلات التى تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطينى فى طريقها إلى معبر رفح. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها. فيما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورا لعدد من الشاحنات التى تنقل المساعدات المقدمة من مصر إلى الشعب الفلسطينى، وعلق المتداولون: "مصر الكبيرة العظيمة دائما أبدا.. مصر ثم البقية تأتى، كل الدعم والمساندة من الشعب المصرى للشعب الفلسطينى، اللهم اجعل مصر واهلها فى معيتك ليوم الدين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعدات مصرية فى طريقها لقطاع غزة بتوجيه من الرئيس السيسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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