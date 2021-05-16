توقف قطارات الخط الأول للمترو بسبب حدوث عطل بمحطة غمرة

وقفت حركة قطارات الخط الأول للمترو الأنفاق منذ قليل بسبب حدوث عطل فنى بمحطة غمرة.
وكانت شركة المترو خصصت وسائل اتصال للطوارئ والإبلاغ عن أعطال خطوط المترو خلال إجازة عيد الفطر، شملت خطا ساحنا برقم 16048 وخط أرضى 25748353 (202).
ودعت شركة المترو إلى الإبلاغ عن أى مشاكل أو أعطال أو استفسارات عبر وسائل الاتصال التى أعلنتها، مؤكدة أنها تعمل طوال ساعات التشغيل اليومية، ويتم توجيه أي شكوى للإدارة المختصة لسرعة حلها.
وتشمل جداول التشغيل فى أيام العيد العمل حتى الثانية صباحا، قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ صباحا، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ صباحا، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحا.
كما تتضمن جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.
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