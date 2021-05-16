/631237/بعد-أليسون-بيكر-أهداف-قاتلة-سجلها-حراس-المرمى-في-الدوريات-المختلفة

سجل أليسون بيكير حارس مرمي نادي ليفربول هدفا قاتلا في مرمى ويست بروميتش ، ليحصد الريدز ثلاث نقاط غالية قد تجعل الفريق يشارك في البطولة القادمة من دوري أبطال أوروبا بعد أن أرتفع رصيد الريدز للنقطة 63 بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ويستعرض دوت الخليج أهم الأهداف القاتلة التي سجلها حراس مرمى وساهمت في تحقيق إنجاز لفريقها في أخر السنوات الماضية بالبطولات الأوروبية.

هدف ياسين بونو في مرمي بلد الوليد

أحرز ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، هدف التعادل لفريقه في الثواني الأخيرة من عمر المباراة في شباك بلد الوليد في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم .

هدف داني أرانزوبيا في شباك ألميريا

سجل داني أرانزوبيا حارس مرمى ديبورتيفو لاكورونا السابق هدفا قاتلا لفريقه واستطاع إنقاذ فريقه من الهزيمة أمام ألميريا عام ، في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم .

هدف رينيه هيجيتا في شباك ريفر بليت

سجل رينيه هيجيتا الحارس الكولومبي الشهير هدف فوز فريقه أمام ريفر بليت في الوقت القاتل خلال مباراة نصف نهائي كأس الليبرتادوريس بعد تسديد رائع للركلة الحرة .

هدف مارتن هانسن في مرمي إيندهوفن

سجل مارتن هانسن حارس مرمى أدو دين هاج في أولى مباريات الدوري الهولندي لموسم 2015 / 2016، وقتها هدف التعادل القاتل لفريقه ضد إيندهوفن بكعب القدم في الثواني الأخيرة من المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

هدف روجيرو سيني في شباك كورنثيانز

أحرز روجيرو سيني هدفا قاتلا لفريقه في مرمى كورنثيانز، ويعد هذا الحارس هو الهدف رقم 100 في مسيرة سيني التهديفية .

تشكيل ليفربول أمام وست بروميتش

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، ويليامز، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم

محمد صلاح - 22 هدفا

هاري كين - 22 هدفا

برونو فيرنانديز - 18 هدفا

سون هيونج مين - 17 هدفا

دومينيك لوين - 16 هدفا