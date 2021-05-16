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/631236/بتوجيه-من-الرئيس-قوافل-دعم-تتجه-إلى-الأشقاء-فى-فلسطين-صور
توجهت قافلات مساعدة من مصر إلى فلسطين عبر معبر رفح، لدعم ومساعدة الشعب الفلسطيني، وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتلبية احتياجات المواطنين هناك.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، كما وجه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.
كما أن وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، قد أكد فى حديث له اليوم، أن مصر لا ترى سبيلاً لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا، إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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