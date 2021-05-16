عمرو يونس عن إرسال مساعدات لفلسطين: مصر لا تتاخر أبدًا عن أشقائها 

/631238/عمرو-يونس-عن-إرسال-مساعدات-لفلسطين-مصر-لا-تتاخر-أبدا-عن-أشقائها

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، كذلك وجه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

مساعدات مصرية في طريقها لمعبر رفح

كما تم إرسال كم كبير من المساعدات المصرية لمعبر رفح، من اجل توصيلها للأخوة الفلسطنيين، فيما تسخر هيئة الإسعاف المصرية كافة امكانياتها لصالح نقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح للمستشفيات المصرية.

مصر لا تتأخر عن أشقائها

وعلق النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هذا الأمر مؤكدا على ان الدولة المصرية لا تتأخر أبد عن اشقائها.

وكتب عضو تنسيقية الشباب على صفحته الشخصية فيس بوك:" مصر لا تتأخر أبدا عن اشقائها.. قافلات من المساعدات تتجه من مصر الآن عبر معبر رفح للشعب الفلسطيني الشقيق .. كل الدعم والمساندة من الشعب المصري للشعب الفلسطيني".