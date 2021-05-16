ياسين منصور رئيساً لشركة الأهلي و مصطفى مراد فهمي نائبًا للرئيس.. تفاصيل

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كشف أحمد شوبير لاعب النادي القلعة الحمراء السابق عن مفاجأت متعددة لجماهير المارد الأحمر بشان شركة النادي الأهلي لكرة القدم والتي من المقرر أن يتم إطلاقها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أحمد شوبير عن تولي ياسين منصور رئيسا لشركة النادي الأهلي لكرة القدم خلال الفترات المقبلة على أن يتولى المهندس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس للشركة. وكتب شوبير عبر الحساب الشخصي على الفيس بوك : " ياسين منصور رئيساً لشركة الأهلي لكرة القدم .. والمهندس مصطفى مراد فهمي نائبًا للرئيس". اجتماع النادي الأهلي بحضور الخطيب يذكر أن النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا هاما، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشته العديد من الأمور الخاصة بقطاعات النادي المختلفة. تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال حراسة المرمى: محمد شناوي خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف. بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد. قائمة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا. تشكيل صن داونز لمواجهة الاهلي في دوري الأبطال حراسة المرمى: دينيس أنياجنو. خط الدفاع: ريكاردو نسامينتو - موسى ليبوسا - سيرينو - ريفالدو ريبرتو. خط الوسط: شالولي - جفت موتوبا - موخليصي - جيمس مورينا - كاجو سانا مابوي. خط الهجوم: مافوسا موديبا.

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