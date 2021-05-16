وزير السياحة الأسبق رئيسا لشركة الأهلي للخدمات الرياضية وشلبي مديرا تنفيذيا.. تفاصيل

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كشف مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر عن الرئيس القادم لشركة الأهلي للخدمات الرياضية في ظل رغبة القلعة الحمراء في تطبيق إستراتيجيته التي تهدف لتحقيق الكمال الإقتصادي.

وتقرر تعيين يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لشركة الأهلي للخدمات الرياضية على أن يتولى ياسين منصور رئاسة شركة النادي لكرة القدم ، على أن يتولى مصطفى مراد فهمي نيابة الرئاسة عن منصور.

سعد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين الدكتور سعد شلبي، قائمًا بأعمال المدير التنفيذى خلفا لأبراهيم الكفرواي عضو مجلس المارد الأحمر الحالي، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذى.

يذكر أن النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا هاما، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشته العديد من الأمور الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.

الجدير بالذكر أن أحمد شوبير لاعب النادي القلعة الحمراء السابق قد كشف عن مفاجأت متعددة لجماهير المارد الأحمر بشان شركة النادي الأهلي لكرة القدم والتي من المقرر أن يتم إطلاقها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أحمد شوبير عن تولي ياسين منصور رئيسا لشركة النادي الأهلي لكرة القدم خلال الفترات المقبلة على أن يتولى المهندس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس للشركة.

يذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على صن داونز بثنائية مقابل دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مواجهات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

تشكيل صن داونز لمواجهة الاهلي في دوري الأبطال

حراسة المرمى: دينيس أنياجنو.

خط الدفاع: ريكاردو نسامينتو - موسى ليبوسا - سيرينو - ريفالدو ريبرتو.

خط الوسط: شالولي - جفت موتوبا - موخليصي - جيمس مورينا - كاجو سانا مابوي.

خط الهجوم: مافوسا موديبا.