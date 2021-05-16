أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق عودة حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بمحطة غمرة مما أدى إلى فصل التيار الكهربائى .
وأضاف عبد الهادى، أنه تم تشغيل حركة القطارات من محطة حلوان حتى محطة أنور السادات فى الإتجاهين ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة منشية الصدر حتى محطة منشية الصدر حتى تم إصلاح العطل .
وأكد أنه تم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لإمتصاص أى زحام فى هذه المنطقة وتم عودة حركة القطارات بجميع المحطات بالخط الأول بشكل طبيعى بالاتجاهين، مشيرة إلى أن حركة القطارات بالخط الأول والثانى والثالث تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئناف حركة الخط الأول للمترو بعد إصلاح عطل فنى بالشبكة الكهربائية بمحطة غمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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