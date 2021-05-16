/631242/حقوق-الإنسان-بالبرلمان-تنتفض-من-أجل-فلسطين-وتؤكد-صمت-المجتمع-الدولى-جريمة

هبت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة النائب طارق رضوان، منتفضة من أجل العدوان الذى تتبع قوات الإحتلال الاسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين، حيث أكدت أن الأعمال العدائية الواقعة تدخل فى نطاق جرائم الحرب، ويلزم توجيه اجراءات عقابية ووقف فورى لإطلاق النار.

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التى تزخر بتنوع بارز، أكدت أن الاعتداءات التى تتم من الكيان الصهيوني علي مدينة القدس المحتلفة، تعد جرائم حرب، والتى من الضروري عدم الصمت عليها من جانب منظمات حقوق الإنسان فى العالم.

النائب طارق رضوان، أعرب النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، فى بيان له، عن أسفه الشديد للصمت والتخاذل من المجتمع الدولى، وأيضاً من منظمات ودكاكين حقوق الانسان المشبوهة، مشيراً الى انها لم تتحرك لتدافع عن حقوق الانسان الفلسطينى فى ممارسة شعائره الدينية حتى خلال شهر رمضان المعظم، وتركت سلطات الاحتلال الاسرائيلى تتمادى فى اعمالها الارهابية ضد الشباب والنساء والأطفال فى محيط المسجد الأقصى، حتى قبيل ساعات قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.

طارق رضوان: الاعتداءات الاسرائيلية من شأنها طمس الهوية

ويرى النائب طارق رضوان، أن تلك الاعتداءات من شأنها طمس الهوية العربية والإسلامية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مطالبًا العالم كله بجميع منظماته ودوله بالتدخل الفورى لوقف هذه الأعمال والانتهاكات اليهودية.

كما وجه النائب طارق رضوان، تحية قلبية للشعب الفلسطيني لمواصلة رباطه وتنظيم صفوفه لشد الرحال إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك، لتفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية، التي تحاك ضد الـمسجد الأقصى وضد المدينة المقدسة.

كما طالب النائب طارق رضوان، من المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق فى جميع الجرائم التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين، محذرا من أن صمت المجتمع الدولى وعدم محاكمة مرتكبى هذه الجرائم الارهابية والإجرامية سوف يجعل سلطات الاحتلال الاسرائيلى تواصل أعمالها الإرهابية ضد الفلسطينيين.

النائب محمد سلطان، وصف الاعتداءات التى تتم من الكيان الصهيوني علي مدينة القدس المحتلفة بجرائم الحرب التى من الضروري عدم الصمت عليها من جانب منظمات حقوق الإنسان فى العالم، وخاصة فيما يتعلق بأعمال التهجير القسري التى تتم بحي الشيخ جراح، مشيرا إلي أن صمت المنظات الحقوقية الدولية علي هذه الأعمال جريمة بحق العالم.

وأكد على ضرورة أن تتحرك أيضا المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق فى جميع الأعمال الإجرامية التى يتم إرتكابها بحق الشعب الفلسطيني علي مدار الأيام الماضية، مشيرا إلي أن الصمت من جانب المحكمة الجنائية ومنظمات حقوق الإنسان سيجعل سلطات الاحتلال الاسرائيلى تواصل اعمالها الارهابية ضد الفلسطينيين دون أي ردع.

وفى سياق متصل، دعا الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى تحرك جماعى من الدول العربية والإسلامية لإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والمطالبة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تمهيدًا لإحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية.

هذا وأكد النائب أيمن أبو العلا، أنه وفقًا لما نص عليه القانون الدولي فإن الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية تخالف نظام روما، حيث تضمنت إعتداءات ضد مواطنين مدنيين عزل فى إطار هجوم واسع النطاق، كما شملت جرائم قتل عمد واعتداء على ممتلكات خاصة، وهذا تحديدًا ما أشارت إليه القوانين الدولية أثناء تعريف مفهوم الجرائم ضد الإنسانية.

كما ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، منظمات المجتمع المدني لعمل مشترك يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلى أمام العالم، ويفضح استهدافهم للأطفال وفقًا لما تم فى أكثر من واقعة، وأيضا تعرضهم لوسائل الإعلام لإخفاء وطمس الحقيقة عن أعين العالم مدعين أن دفاع الفلسطيني عن نفسه أرهاب والانتهاكات الاسرائلية والقتل والترويع والتهجير القسري دفاع عن نفس.