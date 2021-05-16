/631243/بالأسماء-كل-ماتريد-معرفته-عن-رؤساء-شركات-النادي-الأهلي

أعلن النادي الأهلي عدة قرارات خاصة بشركات المارد الأحمر للرياضة ، يأتي هذا بعد الإجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب واعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء لإتخاذ العديد من القرارات الهامة ضمن رؤية النادي الإستراتيجية للفترة المقبلة.

مجلس الخطيب يكشف عن رئيس شركة الأهلي لكرة القدم

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي اقيم مساء اليوم ، تعيين الأستاذ ياسين منصور، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والكابتن حسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

واعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه الذي جرى مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، وتقرر تعيين الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لمجلس الإدارة بعضوية كلا من: الأستاذه سها الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي.

مجلس الخطيب يقرر تعيين أيمن اسماعيل رئيسا لشركة الأهلي للمنشآت الرياضية

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ضمن الاجتماع الذي أقيم مساء اليوم ، تعيين المهندس أيمن اسماعيل رئيسًا لمجلس إدارة المنشئات الرياضية ، والمهندس حازم هلال والأستاذة مي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة.

تعيين سعيد شلبي مديرا تنفيذيا للأهلي خلفا للكفرواي

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في جلسته المفتوحة مساء اليوم تعيين الأستاذ الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق والتعاقدات، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذي وفقًا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي.

الأهلي يتمنى التوفيق لقيادات الشركات الجديدة بالنادي

واختتم النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب و أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء ، التوفيق لكافة القيادات التي وقع عليها الاختيار للتعاون مع مجلس إدارة القلعة ؛ لخدمة الأهلي في المجالات المختلفة من خلال الشركات التي تم تشكيل مجالس إدارتها في الاجتماع، خاصة أن جميعهم أسماء لها تقدير خاص، وذات خبرات كبيرة، وتهدف لمصلحة المارد الأحمر وذلك بعد أن أستقر النادي على إختيار أبرز العناصر.