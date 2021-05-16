/631244/أحمد-قطب-الدولة-المصرية-الفاعل-الوحيد-على-الأرض-في-حل-القضية-الفلسطينية

أكد النائب أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي ترعاها وتراقبها مصر عن قرب وذلك لمكانة مصر الإستراتيجية والمحورية في هذه القضية تحديدًا، مشيرا إلى أن الموقف المصري بشأن ما يحدث في القدس من اعتداءات صارخة يدعو للفخر في ظل حالة الصمت الدولي أمام الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

أحمد قطب: مصر بذلت الغالى والنفيس فى سبيل القضية واضاف النائب أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة ل دوت الخليج أن مصر علي مدار تاريخها بذلت الغالي والنفيس في سبيل تلك القضية وحتي اندلاع الأزمة الأخيرة فقد حرصت مصر منذ اللحظة الأولي إلى مطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف إطلاق النار بجانب موقف مصر الرسمي تجاه مايحدث ودعم أشقائنا في فلسطين، بالمساعدات العينية وتم فتح المعبر لاستقبال الجرحي وتسخير كافة مستشفيات سيناء لاستقبال المصابين وتقديم كامل الرعاية لهم . وأشار عضو مجلس الشيوخ، أحمد قطب، إلى أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يدعمة المجتمع الدولي نظرا لقوة مصر إقليميا وتأثيرها المباشر علي مجريات الأحداث في فلسطين، مؤكدا علي أن القيادة السياسية تتعامل تجاه القضية الفلسطينية بكل طاقتها وهو امراه حائل علي مدار الأيام الماضية وكذلك القمة الفرنسية المصرية التي ستعقد وهو ما يؤكد علي أن المجتمع الدولي يعلم حجم مصر جيدا مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

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