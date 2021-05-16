/631245/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تثمن-تحركات-الدولة-المصرية-في-دعم-الأشقاء-الفلسطينيين

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل فخر واعتزاز جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين على الصعيدين السياسي والإنساني، لتؤكد أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.

التنسيقية تتوجه بالشكر للقيادة السياسية

وتتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصادق الشكر للقيادة السياسية على دعمها الدائم لجهود السلام في المنطقة، وبشكل خاص لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة ولتحقيق السلام القائم على العدل، فإنها تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود المصرية لوقف العدوان وتغليب مسار الحل السياسي الذي تتبناه مصر والذي من شأنه حقن دماء الأبرياء ووضع قواعد الاستقرار والتنمية كأولوية لمنطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت إن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم بالنسبة لمصر وللعرب، مشيره إلي أن مصر لها تحركات كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة علي الجانب الإقليمي والدولي والجانب الداخلي، وكان هدفها التهدئة لوقف إطلاق النار.

مواقف الخارجية المصرية فى القضية الفلسطينية

واضافت نشوي الشريف عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل دوت الخليج، أن مصر كالعادة تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب ونتبني مواقف واضحه تجاه القضية الفلسطينية، وآخرها موقف الخارجية المصرية والتي أكدت فيها مصر علي أن الفلسطينيين يخوضوا معركة وجود دفاعا عن مقدساتهم وبيوتهم بجانب استفزاز مشاعر العرب والمسلمين.

وقف الاعتداءات الاسرائيلية

وأشارت نشوي الشريف،إلى أن هناك تحركات مصرية مباشرة مع السلطات الإسرائيلية بشأن ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنيب الشعوب ويلات هذه المعارك، وعدم التصعيد واللجوء للقوة العسكرية،فمصر دائما لها دور كبير وتعتبر ام العرب والموقف المصري قوي ومعروف بالنسبة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.