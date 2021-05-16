الصحفيين تجدد إدانتها للعدوان الإسرائيلى وتدعو للتبرع دعما للشعب الفلسطينى 

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيان أنه يجدد مجلس نقابة الصحفيين إدانته الكاملة والشديدة لاعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة، والتى تصل لمستوى جرائم الحرب وضد الإنسانية، على عموم الشعب الفلسطينى فى كل مناطق فلسطين التاريخية، والتى تؤكد فى ذكرى النكبة الفلسطينية على الحقيقة التاريخية لدولة الاحتلال باعتبارها دولة العدوان واغتصاب الأرض والحق الفلسطينيين.

ويجدد مجلس النقابة أيضا تحيته لشعب فلسطين الصامد وتحركاته البطولية، على كامل التراب الفلسطينى، والتى أعادت القضية الفلسطينية للصدارة عربيا ودوليا، وصححت مسار النضال الفلسطينى وأنهت محاولات الاحتلال الإسرائيلى وداعميه لتقسيم القوى الفلسطينية.

ويحيى المجلس فى هذا الإطار الموقف المصرى الرسمى الذى أدان منذ اللحظة الأولى الاعتداءات الإسرائيلية، ولم يدخر جهدًا طوال العدوان لوقفه وحماية الأرواح والممتلكات الفلسطينية، وأكد طوال الوقت على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام فى المنطقة إلا عبر نيل الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وإزاء استمرار عدوان دولة الاحتلال الغاشم وتضامنا مع فلسطين وشعبها الصامد، قرر مجلس النقابة ما يلى:

- انضمام نقابة الصحفيين، ودعوة النقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام، لكل الدعاوى القانونية الدولية التى ترفع فى الجهات الدولية المختصة، ضد دولة الاحتلال بسبب ممارساتها العدوانية المخالفة للقوانين الدولية والتى تصل لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

-إعادة فتح حساب بالنقابة لدعم الشعب الفلسطينى لتلقى تبرعات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المصرية، ويتولى مجلس النقابة توصيلها عبر القنوات القانونية المعتمدة.

- توجه النقابة، وتدعو النقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام لها، الدعوة لكل من يرغب ويستطيع من المصريين للتبرع بما يحتاجه الشعب الفلسطينى من مواد طبية وإغاثية واغذية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة لضمان سرعة وصولها للشعب الفلسطينى الصامد.

- دعوة الاتحاد العام للصحفيين العرب وبالتنسيق مع النقابة المصرية والنقابات والجمعيات الصحفية العربية، لعقد اجتماع افتراضى فورى، لبدء تحرك عاجل فى كل الهيئات والمحافل الصحفية القارية والإقليمية والدولية، لكى تتخذ وتعلن مواقف واضحة لإدانة العدوان الإسرائيلى ودعم صمود الشعب الفلسطينى.

- إعادة التأكيد على كل قرارات الجمعيات العمومية السابقة للنقابة، والتزام كل أعضائها بها، بحظر كل أشكال التطبيع

وأكد البيان أن قرارات مجلس نقابة الصحفيين تأتى اتساقا مع موقف الصحفيين المصريين الدائم والمستمر تجاه قضية الشعب الفلسطينى العادلة، وكذلك مع السوابق النقابية التى تؤكد دوما على دعمه حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة.