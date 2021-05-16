مترو الأنفاق تعلن تعديل مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تعديل مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، بداية من صباح غد الإثنين.





أوضحت الشركة، فى بيان لها، أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة فى تمام الساعة 5:15ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30م، وقيام آخر قطار بالخط الثانى من محطتى شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15م، ومن محطة العتبة الساعة 11:55م.

وأضاف البيان أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55م.

وناشدت الشركة جميع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق ضرورة ارتداء الكمامة داخل جميع محطات وقطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، مع التأكيد على أن الشركة مستمرة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المحطات والقطارات من خلال عمليات التعقيم والتطهير.