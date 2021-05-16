وزيرا السياحة والطيران يبعثان رسالة طمأنة بسلامة إجراءات مصر لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور وزيرا السياحة والآثار خالد العنانى والطيران المدنى محمد منار سلامة، الإجراءات الاحترازية المطبقة فى المطارات وشركات الطيران المصرية فى جميع مراحل السفر، وكذا المنشآت السياحية والفندقية للحد من انتشار فيروس كورونا مما يوفر رحلة سفر وإقامة آمنة لجميع ضيوف مصر، وذلك خلال استقبالهما لزائرى الجناح المصرى المشارك فى الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM المُقام حالياً بدبى.





كما حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة - وفق بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار - خلال تواجدها فى دبى على المشاركة فى الملتقى، وزيارة الجناح المصرى المشارك به.

وتفقد الوزراء الثلاث الأجنحة المختلفة بالمعرض والذى يضم 1300 عارض يمثلون 62 دولة حول العالم، كما التقوا بعدد من المتخصصين فى مجال السياحة والسفر لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل صناعة السياحة وكذلك النقل الجوى فى ظل جائحة كورونا.

وأعرب الوزراء عن تفاؤلهم بتحسن وتعافى حركة السياحة والسفر خلال الفترة القادمة خاصة مع بدء حصول الكثير حول العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتفهم كثير من الدول أهمية تخفيف قيود السفر خاصة أن السفر والتنقل جواً أكثر الوسائل أمانًا، مشيرين إلى حرص الحكومة المصرية على توفير كافة الدعم اللازم لقطاعى السياحة والطيران لمواجهة هذه الجائحة والتعافى من تداعياتها فى أسرع وقت، حيث يتم استخدام أحدث أجهزة الكشف والكاميرات الحرارية وتوفير كافة وسائل السلامة والأمان للكشف عن فيروس كورونا بالمطارات المصرية.

وأكد الوزراء الثلاث على مقومات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحى بها باعتبارها مقصدا سياحيا مثاليا لمن يبحثون عن تجربة سفر آمنة لا سيما فى ظل المساعى العالمية المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقدم وزيرا الطيران والسياحة لمحة عما تقوم به مصر من تدابير وإجراءات وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والتى يتم تطبيقها فى كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاع السياحى على برامج سلامة وصحة الغذاء، وكذا الإجراءات المطبقة بالمطارات.

جدير بالذكر أن الجناح المصرى المشارك بالملتقى العربى للسياحة والسفر ATM مُقام على مساحة 305 أمتار ويشارك به 14 جهة عارضة تضم شركة مصر للطيران ومجموعة من الفنادق وشركات السياحة المصرية.