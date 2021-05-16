وزير الخارجية: القضية الفلسطينية ستتصدر محادثات الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وفرنسا مميزة وتشهد تنسيقا على أعلى مستوى بين الرئيس السيسى والرئيس ماكرون، معقبا: "هناك تواصل مستمر بين الرئيس السيسى والفرنسى لتناول كل القضايا فى الإقليم فى الشرق المتوسط والقضايا الدولية، ويجرى التنسيق على مستوى القمة والوزارى".

وأضاف، خلال حواره لقناة إكسترا نيوز: "هناك متابعة حثيثة لإطار التعاون بين مصر وفرنسا، وغدًا القضية الفلسطينية تتصدر المباحثات بين الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى، ومصر تسعى لتوفير أكبر قدر من الرعاية لفلسطين، وهناك لقاء يجمع الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى، وكذلك الملك عبد الله ملك الأردن".

وتابع: "جرى عقد جلسة عادية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، وكان هناك مواقف واضحة من دول أعضاء مجلس الأمن وقف إطلاق النار والتأكد على أهمية الوصول إلى حل شامل وإقامة فلسطين على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية.. والزيارة تأتى أولا لدعم السودان وتمر بمرحلة انتقالية تامة وتحقيق الاستقرار لشعب السودان الشقيق.. وأكد الرئيس السيسى لرئيس فرنسا دعم السودان لتجاوز التحديات والعمل المشترك والتوصل والطموح بين الشعبين".

وأوضح: "جائحة كورونا أثرت على الشعب السودانى ولابد من دعم مادى قوى ومراعاة ظروف السودان التى تمر بها فى مرحلة دقيقة.. ومصر عضو بالاتحاد الإفريقي، وفرنسا تهتم بشئون القارة الإفريقية وتقوم على مساعدة الدول الإفريقية بعد جائحة كورونا".

وتابع: "هناك بيان لتحديد أطر التعاون للقارة الإفريقية، ومراعاة ظروفها الاقتصادية والسياسية والعمل على تجاوزها وإعفاء القارة من التداعيات التى أثرت عليها، ومصر تجاوزات أزمة كورونا ونحن نقف مع دعم الأشقاء بالقارة وأن يكون هناك توزيع عادل لمواجهة هذه التحديات".