/631248/أول-رد-من-نقابة-المهن-التمثيلية-على-أزمة-مها-أحمد-وبطلي-نسل-الأغراب

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صارمًا لوقف جميع الصراعات القائمة بين نجوم الوسط الفني عبر السوشيال ميديا، لافتة إلى أن مايحدث بينهم لا يليق بالدور الإيجابي للدراما التليفزيونية المشاركة في السباق الرمضاني هذا العام، الذي أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أثناء افتتاح مشروعات قناة السويس بالاسماعيلية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل بيان النقابة التمثيلية بعد الصراعات القائمة بين نجوم الوسط الفني خلال السوشيال ميديا خاصة أزمة مها أحمد وبطلي نسل الأغراب.

أتى بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمات الوسط الفني المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمة مها أحمد مع كلًا من أمير كرارة وأحمد السقا والذي أدى إلى هجوم أهل الأخير على مها أحمد وسبها بألفاظ مسيئة.

رد النقابة على أزمة مها أحمد وبطلي نسل الأغراب

فبدأت النقابة بيانها: "تهيب نقابة المهن المتمثيلة بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته والقضية الفلسطينية والالتزام باخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع، وهو الدور الذي اشار له فخامة رئيس الجمهورية حين أشاد بالدور الايجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونية هذا العام، وهو الأمر الذي يدعونا جميعًا للفخر وللتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الايجابي".

وتابعت النقابة موضحة: "وهو الأمر الذي لا يتسق نهائيًا مع بعض السلوكيات المرفوضة تمامًا، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والاخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما، مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة العظيمة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرفة وتاريخية مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة".

واختتمت المهن التمثيلية بيانها بالتأكيد على دعم القضية الفلسطينية التي تعاني فيها من العدوان الإسرائيلي، قائلة: "يناشد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلة السادة أعضاء النقابة الأفاضل بالاتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة، كما تدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

أزمة مها أحمد مع أمير كرارة وأحمد السقا

الجدير بالذكر، أن الفنانة مها أحمد هاجمت مؤخرًا كلًا من الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا بطريقة غير مباشرة دون ذكر اسمهم، حيث أفادت بلجوئها إلى أحدهم قاصدة أحمد السقا لمساعدتها في إيجاد دور لها في عمل فني وبعد ترحيبه بها عرض عليها دور بسيط في عمل درامي لا يليق بتاريخها الفني وعندما قررت مواجهته تجاهلها تمامًا.

أما عن أمير كرارة فقالت، إنه كان دائمًا ما يرحب بها قبل شهرته وجمعتهم علاقة طيبة وعندما قابلته بالصدفة وطلبت منه أيضًا دور في عمل درامي رد عليها كرارة قائلًا: "الدور بينادي صاحبه"، وبعدها انقلبت السوشيال ميديا رأسًا على عقب ضد الفنانة مها أحمد من قبل أسرة النجمين، وعدد كبير من النقاد وأصدقائهم في الوسط الفني.