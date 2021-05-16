/631249/سامي-قمصان-لاعبي-الأهلي-تعرضوا-للإغماء-بعد-مباراة-صن-داونز

أكد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي أن بعض لاعبي الفريق الأول تعرضوا للإغماء بعد مباراة صن داونز والتي أنتهت بثنائية دون رد ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

قال سامي قمصان : " بعض لاعبي النادي الأهلي منهم عمرو السولية تعرضوا للإغماء عقب مباراة صن داونز بسبب الضغط البدني والنفسي، ولا يوجد أي نادي بالعالم يتعرض لتلك الأزمات والضغوطات".

وتابع قمصان : " هل جميع الفرق الكبري لا تعتمد على الدفاع في بعض المباريات طبقا لسينياريوهات معينة ، أعتقد أن الأمر مختلف بعض الشئ ".

قمصان يكشف مصير على معلول

وواصل مدرب الأهلي: " كهربا ينقصه فقط الدخول في أجواء المباريات بسبب جلوس اللاعب عن التدريبات لمدة شهر بعد قرار الإيقاف الذي تعرض له اللاعب ، لكن المدير الفني للنادي الأهلي يقرر مشاركتة في الوقت المناسب مثلما حدث مع جونيور أجاي و صلاح محسن".

ووضح سامي قمصان: " لأ أرى مبرر للهجوم على بيتسو موسيماني ، الجميع ينظر للمشاكل فقط، ولا يرى البطولات التي حققها الفريق تحت قيادتة ، ونحترم رغبة جماهير القلعة الحمراء في تحقيق الأداء الجيد مع الفوز في المباريات لكن هذا لن يأتي بسهولة".

واختتم: "تعاملنا بشكل متوازن خلال مباراة الزمالك الثانية في الدوري ، لأن هناك فترة كبيرة دخل فيها الأبيض للمباراة لكننا كنا ندرك ذلك وتعاملنا معه بشكل كبير، وعلى معلول مسافر معنا لرحلة جنوب إفريقيا لكن المشاركة من عدمها لم تحسم بعد".

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.