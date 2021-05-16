/631250/تعليق-مختلف-من-نشوى-مصطفى-على-أزمة-مها-أحمد-مع-كرارة-والسقا

علقت نشوى مصطفى على الأزمة التي نشبت بين الفنانة مها أحمد وكلًا من النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، بشكل مختلف تمامًا حيث أوضحت نشوى حياديتها في هذا الأمر دون تفضيل وجه عن الوجه الآخر مشيرة إلى ضرورة التصالح بين الطرفين كونهم عائلة لا يجب أن تنشق.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة نشوى مصطفى على أزمة مها أحمد مع أمير كرارة وأحمد السقا، حيث شددت على ضرورة التصالح بينهم.

نشوى مصطفى تدعو للصلح بين مها أحمد والثنائي كرارة والسقا

كتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، داعية إلى الصلح بين مها أحمد وكرارة والسقا: " يارب وحياة حبيبك النبي يتصالحو ويتصافوا، كلهم طيبين، وولاد الأصول الفرسان بنبل أخلاقهم هيسامحوا لأنهم عارفين الظروف وأكيد مقدرنها ".

وتابعت نشوى حديثها: "الحياة مش مستاهلة خناق وبتخلص فى ثانية وادينا شايفين، والناس اللي بتنفخ فى النار من تحت لتحت هاقول لهم من فضلكم اغلبوا شياطينكم وخلينا نسعى فى الخير، إحنا عيلة واحدة واللي غلط اكيد ميقصدش، التمس لأخيك ألف عذر — يارب بحق الأيام الطيبة تمدهم بالمحبة وتنور قلوبهم وتبعد عنهم الشيطان".

أزمة مها أحمد مع كرارة والسقا

نشبت أزمة مها أحمد مع النجمين كرارة والسقا عقب إصدار المتحدة للخدمات الإعلامية قرار بشأن إيقاف المخرج محمد سامي عن العمل، الذي شارك في آخر عمل للثنائي أحمد السقا وأمير كرارة بمسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام.

فنشرت مها أحمد بوست أوضحت فيه خلافها مع هذين النجمين قائلة: "النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزماله رشحت فيمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتداءة المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف أني أضافة له اتهرب مني ومواقفش جنبي وباعني رغم أن الكل عارف أنى زي أخته (ندل)".

وأضافت: "أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي ياأستاذه نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهي الحوجه مرة رد وقالي الدور بينادي صاحبه طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود ايام حياتي عياط واكتئاب وقلت عوضي عليك يارب".

ليرد عليها كرارة: "كل الوسط الفني كبار وصغيرين عارفين السقا وكرارة موقفهم أية مع زمايلهم واخواتهم الفنانين كبار وصغيرين وشكرًا، جملة الدور بينادي صاحبه دي أكيد معرفش بتتقال ازاي..سبحان الله مع انها كانت مبسوطة ومن له كتع كسح كسل ومتكلمتش غير بعد قرار محمد سامي لما نزل"، أما عن أحمد السقا فلم يلقي لحديث مها أحمد بالًا واكتفى برد أسرته عليها.