رامز جلال يحتفل بنجاح أحمد نوتردام وسط حشد الجماهير.. صور

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احتفل الفنان المصري رامز جلال بنجاح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم أحمد نوتردام على طريقته الخاصة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

دوت الخليج يستعرض نجاح الفيلم الكوميدي أحمد نوتردام للنجم رامز جلال، الذي حقق إيرادات عالية منذ اليوم الأول لطرحه بدور العرض السينمائية.

رامز جلال مع جمهور أحمد نوتردام

طرح جلال مجموعة من الصور، ظهر خلالها وهو في وضع" السيلفي" بين جمهوره الذي حضر إلى دور العرض السينمائية لمشاهدة الفيلم، وتنوع ذلك الجمهور ما بين أطفال وكبار.. رجال ونساء تملأهم البهجة.

وعلق رامز قائلًا: "بسم الله ما شاء الله.. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. جمهور أحمد نوتردام.. جمهور كبير جمهور عظيم.. بحبكم كلكم.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

انطلق فيلم أحمد نوتردام في دور العرض السينمائية بأول أيام عيد الفطر المبارك 2021 وسط منافسة شرسة مع ثلاث أفلام أخرى وهم فيلم "ديدو"، "ثانية واحدة" و "وقفة رجالة".

فيلم أحمد نوتردام يكتسح شباك التذاكر

ومع انقضاء اليوم الثالث من أيام عيد الفطر لا يزال فيلم "أحمد نوتردام"، يتصدر إيرادات السينما في مصر بحصيلة بلغت أكثر من مليونين و300 ألف جنيه، متفوقاً على منافسيه.

أبطال فيلم أحمد نوتردام

ويشارك رامز جلال في البطولة، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، شيماء سيف، محمود البزاوي، أحمد حلاوة، محمد ثروت وأحمد فتحي، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

برنامج رامز عقله طار

الجدير بالذكر، أن رامز جلال شارك في الموسم الرمضاني المنصرم 2021، ببرنامج المقالب "رامز عقله طار"، واستقبل خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم أحمد سعد، محمد هنيدي، سمية الخشاب، كريم عفيفي، محمد مجدي أفشة، دينا الشربيني، محمد عبد الرحمن، حمو بيكا والراقصة لورديانا.