وزير الخارجية الأمريكى يثمن جهود مصر لوقف الأعمال العدائية بالأراضى المحتلة

جدة - نرمين السيد - وثمّن الوزير الأمريكى، جهود مصر والاتصالات التى تضطلع بها مع طرفى الصراع فى محاولة للتوصل إلى وقف للأعمال العدائية. واتفق الوزيران على أهمية العمل فى إطار من التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة على إقرار السلام والاستقرار فى المنطقة.

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